Фото: телеграм-канал ''Дептранс. Оперативно''

ДТП с участием грузовика произошло на МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей. Движение на этом участке ограничено – недоступны две полосы. Об этом столичный Дептранс написал в своем официальном телеграм-канале.

"На внешней стороне 42 километра МКАД в районе развязки с улицей Профсоюзная произошел наезд на стоящий во второй полосе грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города", – отмечается в публикации.

Водителей попросили объезжать этот участок.

Ранее стало известно о ДТП с четырьмя автомобилями, которое произошло 3 февраля в районе села Чапланово Холмского городского округа Сахалинской области. Одним из участников аварии стал автобус, в котором находились десять детей.



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