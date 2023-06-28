Егор Крид подал в суд на телеграм-канал Mash

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Российский певец Егор Крид подал иск в отношении телеграм-канала Mash о компенсации морального вреда в размере 4 миллионов рублей в связи с публикацией недостоверных материалов о нем. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

Артист выразил несогласие с информацией канала о его участии в "Разговорах о важном" и попросил признать данные в посте недействительными.

"Истец просит признать сведения не соответствующими действительности, обязать опровергнуть в форме сообщения, запретить ответчику дальнейшее распространение либо опубликование сведений касательно Крида", – говорится в сообщении.

Ранее Лига безопасного интернета включила Крида в черный список блогеров-нарушителей из-за того, что тот рекламировал в своих соцсетях онлайн-казино. Глава организации Екатерина Мизулина заявила, что на фоне произошедшего организация намерена обратиться в Роскомнадзор в требованием заблокировать страницы исполнителя. Помимо Крида, в перечень вошли еще 48 стримеров.



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