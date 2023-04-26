Егор Крид, Вячеслав Леонтьев и Константин Смоляр были заблокированы на Twitch

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Аккаунты блогеров Егора Крида, Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (PlohoyParen) были заблокированы на стриминговой платформе Twitch. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

"Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения Лиги безопасного интернета по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров", – написала она.

Ранее Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на 15 материалов об организации азартных игр и потребовал от платформы Twitch удалить их.

В РКН добавили, что соответствующая информация была направлена в том числе в Следственный комитет для принятия мер, предусмотренных законодательством РФ.

До этого Мизулина сообщала, что аккаунты Егора Крида, Гусейна Гасанова, Андрея Бурима, Николая Лебедева, Юрия Хованского, Виктора Нигрини и еще нескольких блогеров были внесены в реестр запрещенной информации.

