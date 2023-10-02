Суд обязал Mash выплатить Егору Криду 350 тыс рублей за пост о неуплате налогов

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Савеловский суд Москвы потребовал от телеграм-канала Mash выплатить певцу Егору Криду 350 тысяч рублей из-за поста о причастности исполнителя к неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Суд прошел 28 сентября. По материалам дела, информация, которую опубликовали в Mash, признали не соответствующей действительности. В связи с этим судья также попросил телеграм-канал удалить или опровергнуть ранее размещенные сведения в течение 10 дней после вступления в силу решения суда.

Ранее блогер Егор Крид направил в суд иск на телеграм-канал Mash с требованием взыскать 1 миллион рублей за публикацию информации о его причастности к неуплате налогов и отмыванию денег. Помимо компенсации, Крид требовал выложить в Сеть опровержение, а также запретить дальше распространять порочащие его честь сведения.

До этого PR-менеджер Егора Крида Мария Кордупель рассказала, что информация о погашенной задолженности перед налоговой не соответствует действительности, так как у музыканта изначально не было долгов. По словам Кордупель, Крид "не состоит ни в каких псевдосписках МВД или ФНС" и не имеет отношения к "несостоявшимся СМИ и телеграм-каналам, которые набирают охваты только на лживой и непроверенной информации".

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