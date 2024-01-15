Столичный суд отказался рассматривать иск Крида к Мизулиной

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Замоскворецкий суд Москвы отказался от рассмотрения иска певца Егора Крида к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной на один миллион рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что судья Юлия Лекомцева оставила иск Крида без рассмотрения из-за того, что он ранее подал такой же иск с аналогичными требованиями в Одинцовский суд Подмосковья. Как пишет агентство, Крид и его представитель не явились в суд и не объяснили, почему они подали одинаковые иски в разные суды.

В марте 2023 года Мизулина заявила, что Крид связан с рекламой онлайн-казино, а в феврале Лига безопасного интернета обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ и Роскомнадзор из-за незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе у Крида.

Кроме того, в декабре прошлого года Савеловский суд столицы отклонил иск Крида к телеграм-каналу Mash на четыре миллиона рублей из-за поста о получении им денег за участие в проекте "Разговоры о важном". По сообщениям СМИ, блогер получил гонорар в размере 4,5 миллиона рублей. Уточняется, что Крид просил признать данную информацию ложной и обязать опровергнуть ее.