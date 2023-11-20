Суд принял к производству иск Крида к Лиге безопасного интернета и Мизулиной

Фото: телеграм-канал "ЕГОР КРИД"

Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск Егора Крида о защите чести и достоинства к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной, сообщает ТАСС.

Предварительное заседание назначено на 14 декабря. Суть исковых требований не уточняется.

В марте Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что Крид связан с рекламой онлайн-казино. А в феврале Лига безопасного интернета обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе у Крида.

Ранее Лига безопасного интернета внесла певца Егора Крида в черный список блогеров-нарушителей из-за рекламы онлайн-казино. Глава организации Екатерина Мизулина подчеркнула, что в ближайшее время Лига безопасного интернета обратится в Роскомнадзор с просьбой заблокировать страницы правонарушителей. Позже Крид подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Лиге безопасного интернета и Мизулиной.

Также Савеловский суд Москвы потребовал от телеграм-канала Mash выплатить певцу Егору Криду 350 тысяч рублей из-за поста о причастности исполнителя к неуплате налогов. По материалам дела, информация, которую опубликовали в Mash, признали не соответствующей действительности.

До этого PR-менеджер Егора Крида Мария Кордупель рассказала, что информация о погашенной задолженности перед налоговой не соответствует действительности, так как у музыканта изначально не было долгов. По словам Кордупель, Крид "не состоит ни в каких псевдосписках МВД или ФНС" и не имеет отношения к "несостоявшимся СМИ и телеграм-каналам, которые набирают охваты только на лживой и непроверенной информации".

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