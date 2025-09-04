Концерт Егора Крида в "Лужниках" завершился скандалом

Форма поиска по сайту

04 сентября, 12:30

Шоу-бизнес

Скандалом завершился грандиозный концерт Егора Крида в "Лужниках". Во время выступления певец поцеловал на сцене танцовщицу. Этот момент вызвал бурную реакцию зрителей и общественности.

Уже на следующий день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила жалобы в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Критики утверждают, что концерт был промаркирован как "12+", а подросткам пришлось наблюдать за откровенным шоу. Государственные деятели заявили о необходимости проверить организаторов и самого артиста. В то же время коллеги и эксперты отметили, что подобные элементы шоу-программ являются частью сценического образа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

