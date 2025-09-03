Mash: Шуфутинский заработает 36 миллионов рублей за концерт 3 сентября

Шансонье Михаил Шуфутинский заработает 36 миллионов рублей за концерт в Кремле 3 сентября, сообщили СМИ. Как его композиция "Третье сентября" обрела вторую волну популярности благодаря многочисленным мемам, читайте в материале Москвы 24.

Полные залы

Фото: legion-media.com/ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Михаил Шуфутинский выступит с концертом в Кремле 3 сентября. За исполнение своих песен, в том числе популярной композиции "Третье сентября", артист получит 36 миллионов рублей, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным источника, певец решил выступить перед поклонниками с концертом именно в Государственном Кремлевском дворце, отказавшись от корпоративов, хотя ему якобы поступали предложения с двойным гонораром. Кроме того, легендарную песню шансонье исполнит во время закрытия матча между сборными России и Иордании. Национальные команды сыграют 4 сентября на стадионе "Лукойл Арена" в Москве.

В интервью ТАСС сам Шуфутинский заявил, что ежегодно третьего сентября собирает полные залы.





Михаил Шуфутинский певец, заслуженный артист РФ Это удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне. Я бесконечно благодарен каждому, кто сделал этот день особенным.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и вовсе предложил присвоить "Шуфутинову дню" статус официального праздника. Однако депутат Госдумы Николай Новичков в разговоре с NEWS.ru не поддержал идею.

"3 сентября следует сделать официальным праздником, потому что это День победы во Второй мировой войне. Это необходимо для защиты исторической правды. Мой дед по материнской линии воевал с Японией. Для меня это глубоко личная история. А песня в исполнении Михаила Шуфутинского пусть будет лирическим фоном этого праздника", – заявил законотворец.

Хит "Третье сентября", из которого особой популярностью пользуются строки "Я календарь переверну и снова 3 сентября", был написан Игорем Николаевым на музыку Игоря Крутого. Шуфутинский стал ее первым исполнителем, выступив с этой песней в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца "Гуляй, душа".

Сам Николаев в социальных сетях рассказывал, что дата, указанная в песне, не несет в себе скрытый смысл и не была привязана к определенному событию.

"Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой. Появилось даже 2 сентября, где "было все у нас всерьез". Так рождаются песни, те, которые надолго", – заявил автор.

Герой мемов

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

"Третье сентября" и сам исполнитель Михаил Шуфутинский стали не только героями мемов, но и символом осени. Первые шутки обычно появляются еще за несколько дней до даты.

По данным СМИ, шлягер 1990-х получил новый виток популярности в 2011 году. Один из интернет-пользователей опубликовал снимок популярного американского рэпера Рика Росса и написал строки из хита Шуфутинского. Юзеры отметили сходство музыкантов, и картинка быстро стала популярной, породив десятки мемов.

После этого трек стали перепевать отечественные и западные артисты. Например, в 2015 году музыкальные продюсеры из Beastly Beats сделали видеоклип, объединив песни Шуфутинского и Росса. А в 2022 году Шуфутинский выпустил обновленную версию композиции вместе с Егором Кридом. В ней кумир молодежи читает рэп в куплетах, а припев шансонье звучит так же, как в оригинальном произведении.

Кроме портретов певца и названия песни, пользователи Сети активно используют при создании картинок и видео рябину (отсылка к строчке "горят костры рябин". – Прим. ред.), желтый лист и календарь.

В 2025 году в преддверии 3 сентября россияне не только публиковали видео и картинки с Шуфутинским, но и скупали товары, имеющие отношение к эстрадному певцу, сообщил сайт "Лента.ру" со ссылкой на исследование.

Согласно полученным данным, чаще всего пользователи приобретали диски Шуфутинского. Пользоваться спросом они начали еще в августе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их продажи выросли в полтора раза – на 58%.

Также популярны календари с изображением Шуфутинского, их продажи выросли на 9%. В целом товары, имеющие отношение к Шуфутинскому, за последний год приобретались чаще на 8%.

Певец неоднократно признавался журналистам, что относится к шуткам о себе и песне положительно. По мнению Шуфутинского, о такой бесплатной рекламе многие артисты могут только мечтать. При этом композиция "Третье сентября" сразу после выхода не пользовалась такой популярностью.

Шуфутинский рассказывал, что редко исполнял композицию на концертах спустя 10–12 лет после ее выхода, так как из-за медленного темпа она не подходила под репертуар того времени.





Михаил Шуфутинский певец, заслуженный артист РФ Ну, это был медляк такой, а это было время, когда дискотека, "Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша" – и вдруг такая пронзительная лирическая песня.

И только спустя 17 лет после релиза композиция "засвистела вдруг" и "неожиданно полетела", становясь каждый год только популярнее, заявил исполнитель.