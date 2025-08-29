Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 06:45

Общество

Школьники в России будут изучать песни современных исполнителей

Школьники в России будут изучать песни современных исполнителей

Песни современных популярных исполнителей начнут изучать в российских школах. Список патриотических композиций утвердило Минпросвещения.

В числе исполнителей оказались Shaman, Олег Газманов, Денис Майданов и Сергей Трофимов. Также в списке можно найти песни Игоря Матвиенко "Конь" и "А река течет", которые стали известны в исполнении группы "Любэ". Всего утверждено 37 песен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

