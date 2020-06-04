Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 3 061 пациент с коронавирусом выздоровел в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3 061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715", – сказала заммэра.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.
В России за прошедшие сутки выявлено 8 536 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что масочный режим в городе будет действовать до появления массовой вакцины. Мэр выразил надежду, что ее первые большие партии удастся получить уже в октябре текущего года.
Глава города добавил, что Москва по индексу снижения уровня активности жителей в период пандемии коронавируса среди городов мира попала в число самых дисциплинированных. По его словам, ответственное отношение граждан к сложившейся ситуации "спасло от катастрофы".
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