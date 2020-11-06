Эксперт рассказала об опасных последствиях приема антибиотиков в детском возрасте

Фото: epositphotos/kubais

Эксперт рассказала, как влияет на здоровье детей прием антибиотиков. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранению РФ Лейла Намазова-Баранова заявила, что употребление таких препаратов может негативно сказаться на здоровье в будущем, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, прием антибиотиков может повлечь за собой формирование избыточной массы тела.

"Антибиотики, назначенные в первые месяцы или годы жизни ребенка, могут изменить траекторию его здоровья, вызвать, например, формирование избыточной массы тела или ожирение, каких-то еще болезней, связанных с нарушением метаболизма", – отметила Намазова-Баранова.

Ранее глава департамента Минздрава России по организации экстренной помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова рассказала о том, что в ведомстве обеспокоены стремлением граждан употреблять антибиотики при коронавирусе. По словам Куликовой, спрос на препараты значительно вырос, несмотря на то что действие антибиотиков не распространяется на COVID-19.