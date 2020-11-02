Самарские ученые нашли способ диагностики рака и других болезней по капле крови

Фото: Москва 24
Ученые из Самарского университета имени Королева и государственного медицинского университета нашли способ диагностики рака и других заболеваний с помощью спектроскопии крови. Об этом сообщает Journal of Raman Spectroscopy.
Новый метод отличается скоростью и оперативностью. Жидкостную биопсию, утверждают ученые, можно провести буквально за минуты, используя рамановскую спектроскопию. Исследователи отмечают, что на обычные лабораторные методы анализа уходят часы, а их решение позволяет изучить компоненты крови в реальном времени.
По словам ученых, в методе используются оптические технологии – свет обменивается энергией с анализируемым препаратом, что дает возможность определить типы молекул и их концентрацию в крови, следовательно, поставить точный диагноз.
"Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии", – поделился доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.
По словам Братченко, современные ученые стремятся к более высоким показателям точности и универсальности диагностических методик. Технология самарских ученых, например, может использоваться в работе на портативном оборудовании. Это, по мнению авторов работы, значительно снижает стоимость системы анализа крови.
Братченко подчеркнул, что данный метод можно использовать в массовых скринингах, мониторинге здоровья пациентов, находящихся на лечении.
"Если есть улучшение или ухудшение состояния, то жидкостная биопсия обязательно это покажет при исследовании состава крови", – добавил Братченко.
В планах у исследователей – усовершенствовать метод анализа и испытать предлагаемый подход в клинических условиях.
Ранее ученые рассказали о новой смертельно опасной болезни у мужчин, которая получила название Vexas. По их словам, при заболевании проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
Эксперт рассказал о новом штамме коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: