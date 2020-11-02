Самарские ученые нашли способ диагностики рака и других болезней по капле крови

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Ученые из Самарского университета имени Королева и государственного медицинского университета нашли способ диагностики рака и других заболеваний с помощью спектроскопии крови. Об этом сообщает Journal of Raman Spectroscopy.

Новый метод отличается скоростью и оперативностью. Жидкостную биопсию, утверждают ученые, можно провести буквально за минуты, используя рамановскую спектроскопию. Исследователи отмечают, что на обычные лабораторные методы анализа уходят часы, а их решение позволяет изучить компоненты крови в реальном времени.

По словам ученых, в методе используются оптические технологии – свет обменивается энергией с анализируемым препаратом, что дает возможность определить типы молекул и их концентрацию в крови, следовательно, поставить точный диагноз.

"Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии", – поделился доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

По словам Братченко, современные ученые стремятся к более высоким показателям точности и универсальности диагностических методик. Технология самарских ученых, например, может использоваться в работе на портативном оборудовании. Это, по мнению авторов работы, значительно снижает стоимость системы анализа крови.

Братченко подчеркнул, что данный метод можно использовать в массовых скринингах, мониторинге здоровья пациентов, находящихся на лечении.

"Если есть улучшение или ухудшение состояния, то жидкостная биопсия обязательно это покажет при исследовании состава крови", – добавил Братченко.

В планах у исследователей – усовершенствовать метод анализа и испытать предлагаемый подход в клинических условиях.

Ранее ученые рассказали о новой смертельно опасной болезни у мужчин, которая получила название Vexas. По их словам, при заболевании проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.