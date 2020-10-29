Ученые сообщили об опасности сахара для кишечника

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Стало известно об опасности сахара для кишечника человека. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследование было опубликовано американскими биологами под руководством Шаханшах Хана из Юго-западного медицинского центра Техасского университета.

Известно, что специалисты провели эксперимент на мышах. В ходе исследования удалось выяснить, что у грызунов, которые потребляют больше сахара, чаще возникает воспаление толстой кишки. Так, негативная реакция кишечника началась у животных уже спустя три дня.

По мнению ученых, сахар увеличивает число бактерий Akkermansia muciniphila. Эти микроорганизмы вскоре разрушают защитную слизь кишечника.

На сегодняшний день в мире от воспаления кишечника страдают порядка 3,5 миллиона человек.

Ранее ученые рассказали о вреде диетических напитков. Исследователи подчеркнули, что такие напитки не являются более здоровыми или полезными для организма, чем сладкие.