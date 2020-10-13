Британка похудела на 68 килограммов на диете из прошлого века

10:22
Фото: facebook.com/pareallife
Британка похудела на 68 килограммов за три года на диете, которая была популярна в 1985 году. Об этом сообщает "Мир 24".
54-летняя Джули Бэкхауз увидела свои фотографии из отпуска и приняла решение расстаться с лишними сантиметрами. К началу диеты женщина весила 158 килограммов. Сбросить вес Бэкхауз помогла проверенная еще ее мамой диета. По правилам нового рациона британка съедала не больше трех порций углеводов, 230 граммов белка, две чайные ложки жира и две порции фруктов. Овощи можно было есть без ограничений.
На этом непростом пути Бэкхауз помогла и физическая активность: сначала женщина ввела в свой ежедневный распорядок пешие прогулки, а позже – бег.
Именно это позволило британке похудеть на 68 килограммов. Единственное, о чем жалеет Бэкхауз, – что не пришла к этой диете раньше.
Эксперты считают, что важно питаться часто, но маленькими порциями. О законах правильного питания ранее рассказала специалист Минздрава.
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