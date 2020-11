Ученые предупредили о новой смертельной болезни у мужчин

Фото: depositphotos/kwest

Ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Об этом говорится в журнале The New England Journal of Medicine.

Специалисты назвали новую болезнь Vexas. По их словам, при заболевании у мужчин проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях. Ученые связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме.

В рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после окончания изучения анализов были выявлены похожие симптомы еще у 25 мужчин. Исследователи полагают, что заболевших может быть гораздо больше.

