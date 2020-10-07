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Общество

09:56

Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости кишечными инфекциями в пандемию

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России в период пандемии коронавируса значительно уменьшилось число обращений в медучреждения с острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась почти в два раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", – рассказали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, за первые восемь месяцев 2019 года специалисты выявили 502 103 случая острых кишечных инфекций, в то время как за аналогичный период 2020 года – всего 296 692 случая.

В ведомстве объяснили, что чаще всего заболевание вызывают нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение пищевых продуктов и несоблюдение правил личной гигиены. Кроме того, возбудители инфекции могут быть на поверхности овощей и фруктов – их необходимо особенно тщательно промывать.

Ранее специалисты Американской академии неврологии назвали продукт, который может помочь снизить риск развития болезни Паркинсона. По мнению экспертов, таковым выступает кофе.

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