Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости кишечными инфекциями в пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России в период пандемии коронавируса значительно уменьшилось число обращений в медучреждения с острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась почти в два раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", – рассказали в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, за первые восемь месяцев 2019 года специалисты выявили 502 103 случая острых кишечных инфекций, в то время как за аналогичный период 2020 года – всего 296 692 случая.
В ведомстве объяснили, что чаще всего заболевание вызывают нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение пищевых продуктов и несоблюдение правил личной гигиены. Кроме того, возбудители инфекции могут быть на поверхности овощей и фруктов – их необходимо особенно тщательно промывать.
Ранее специалисты Американской академии неврологии назвали продукт, который может помочь снизить риск развития болезни Паркинсона. По мнению экспертов, таковым выступает кофе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: