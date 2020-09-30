Любители кофе и джин-тоника рискуют стать психопатами

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Ученые из Австрии считают, что люди, любящие джин-тоник, черный кофе и другие продукты с горьким вкусом имеют склонность к различным психическим отклонениям, сообщает News.ru.

Исследователи связывают горький вкус с рядом нежелательных черт, в частности с садизмом, нарциссизмом, психопатией и макиавеллизмом.

В исследовании приняли участие 953 человека. Им нужно было оценить различные виды еды и напитков по шестибалльной шкале. Представленная в эксперименте пища имела горький, кислый, соленый и сладкий вкус.

Затем испытуемым задавали вопросы, чтобы измерить "склонность к повседневному садизму". В итоге ученые выяснили, что те люди, которые предпочитали горькую еду и напитки, были склонны к более агрессивному и психически неуравновешенному поведению.

Результаты этих двух исследований подтвердили гипотезу о том, что склонность к ощущению горького вкуса связана с негативными личностными качествами.

Полученные данные позволяют иначе взглянуть на взаимосвязь между личностью и ее поведением при употреблении алкоголя. Кроме того, исследование показало устойчивую взаимосвязь между повышенным удовольствием от горькой пищи и садистскими наклонностями.

Британские врачи заявили, что внезапные перепады настроения могут быть предвестниками сосудистой деменции – опасного заболевания мозга. Эмоциональные "качели" зачастую сигнализируют о скрытых переживаниях человека, перенесенном им стрессе или гормональном сбое. Но иногда они могут говорить о наличии серьезного заболевания.

Как правило, деменция является следствием инсульта или нескольких микроинсультов, повреждающих мозг. Ущерб носит необратимый характер, отмечают эксперты. Чтобы сократить риски возникновения болезни, следует выполнять несколько правил здорового образа жизни: не пить, не курить, отказаться от кофе и проводить больше времени на свежем воздухе.

