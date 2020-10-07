Ученые предупредили о распространении нового штамма скарлатины

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Ученые выяснили, что вспышки скарлатины в Великобритании и Австралии вызваны новым штаммом стрептококка группы А. Итоги исследования опубликовал журнал Nature Communications.

Генетические исследования, проведенные австралийскими биологами совместно с британскими, американскими, канадскими и китайскими коллегами, позволили объяснить возрождение патогена, считавшегося побежденным.

Оказавшись в детском организме, микроб выделяет токсичные соединения – суперантигены. Это приводит к фарингиту и сыпи, может стать причиной возникновения токсического шока, приводящего к отказу жизненно важных органов. Ученые исследовали гены нового стрептококка группы А из Северо-Восточной Азии, охарактеризовав множество его суперантигенов. Среди них ученые обнаружили неизвестный ранее суперантиген: именно он, считают ученые, дает микробам "умный" способ проникновения.

По мнению биологов, причина повышенной вирулентности штамма – в независимой настройке генов, которая известна как "горизонтальный перенос": ген, который развивался в микробе, попадает в его собственный вирус, называемый фагом, где отредактированная ДНК создает своего рода клон оригинала. Этот способ адаптации не только ускоряет проникновение патогена в ткани хозяина, но и "защищает" его от антибиотиков.

Выводы исследователи проверили с помощью техники геномного редактирования, отключив кодирование определенных генов: штаммы утратили способность заражать лабораторных животных, которых использовали в экспериментах для оценки вирулентности бактерий.

Биологи сделали вывод о том, что новый штамм стрептококка группы А является более опасным, чем его побежденный родственник, поэтому необходимо срочно разрабатывать оружие для борьбы с ним.

"Стрептококк группы A, распространяющийся через аэрозоли, как и SARS-CoV-2, вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях, – отмечает руководитель исследования, биолог Марк Уокер. – Но когда социальное дистанцирование в конечном итоге будет ослаблено, скарлатина, вероятно, вернется".

Скарлатина – инфекционная болезнь, которую вызывает гемолитический стрептококк группы А Streptococcus pyogenes. К 1940-м годам заболевание было практически ликвидировано благодаря появлению антибиотиков, однако в 2014 году вспышку зафиксировали в Великобритании, а теперь - в Австралии. Главными симптомами болезни являются боль в горле, лихорадка, головная боль, опухшие лимфоузлы и характерная красная сыпь.

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