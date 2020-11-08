В России выявили 20 498 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в России подтвердили 20 498 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. Без клинических проявлений болезни выявили 5 331 (25,9%) случай.
В Москве диагностировали 5 751 случай, в Санкт-Петербурге – 1 331, в Московской области – 644, в Нижегородской области – 429, в Архангельской области – 350, в Красноярском крае – 326, в Ростовской области – 312, в Воронежской области – 305, в Свердловской области – 291, в Иркутской области – 250, в Республике Коми – 247, в Забайкальском крае – 241, Хабаровском крае – 238, в Алтайском крае – 235.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 774 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%). В Республике Дагестан показатели находятся на уровне 0,5%, в Чувашской Республике этот показатель равен 0,6%.
За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев. Всего по стране с начала пандемии умерли 30 537 человек. За сутки выписано по выздоровлении 11 492 человека. За весь период выписано по выздоровлении по России 1 324 419 человек.
Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш рассказал, что пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года. По его словам, в этот период будут представлены первые отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, включая российский "Спутник V".
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявлял, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты, предупредил вирусолог.
Еще 3 254 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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