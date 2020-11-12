За сутки в Москве госпитализированы 1 426 пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в Москве госпитализированы 1 426 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 371 человек, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что в столице за последние сутки подтверждено 5 997 новых случаев коронавируса.

"15,3% среди заболевших – дети, 43,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% – от 46 до 65 лет, еще 9% – от 66 до 79 лет. Также 3,5% среди заболевших – люди старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В России за последние сутки подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Всего в стране зафиксировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавируса. За последние 24 часа в РФ вылечились от коронавируса 18 811 человек, скончались 439 человек. За все время пандемии выздоровело 1 388 168 человек, умерли 32 032 человека.

Ранее стало известно, что глав российских регионов обязали создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому. Также им поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики коронавирусной инфекции.

