Власти Москвы назвали условие для проведения новогодних корпоративов

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Новогодние корпоративы можно будет проводить до 23:00 и при условии присутствия на них не более 50 человек, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что их можно будет организовывать во всех ресторанах Москвы. Немерюк напомнил, что в соответствии с ограничениями они смогут работать лишь до 23:00.

"Есть еще требование Роспотребнадзора, что одновременно не может присутствовать более 50 человек", – заявил Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в Москве ввели дополнительные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. В соответствии с ними развлекательные заведения, а также заведения общепита не смогут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00.

Это касается караоке-, боулинг-клубов, баров, ночных клубов, ресторанов, кафе и других подобных заведений. В то же время курьерская доставка и торговля навынос может осуществляться.

Комментируя данное решение, Собянин заявил, что оно является компромиссным. По мнению главы города, такие ограничения позволят избежать закрытия всей отрасли. Он отметил, что принятые меры минимальны и аналогичны тем, что действуют в большинстве европейских стран.

Кроме того, столичные власти порекомендовали магазинам, фуд-кортам и сетям быстрого питания ввести систему чекинов с помощью QR-кода. Отмечается, что данные требования не являются обязательными. В случае их отсутствия не предусмотрены какие-либо штрафные санкции.