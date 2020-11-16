Диана Гурцкая заболела COVID-19

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заслуженная артистка и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая заболела коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По словам брата певицы Роберта, она активно ведет благотворительную работу в рамках волонтерских акций Общественной палаты и своего центра социокультурной реабилитации.

Он подчеркнул, что Гурцкая никак не могла отказать людям, несмотря на все уговоры.

"Свою роль сыграло и то, что летом при тестировании у Елены Малышевой анализ показал наличие у Дианы антител. Скорее всего, она бессимптомно переболела в начале зимы. Однако этого иммунитета хватило, к сожалению, ненадолго", – сообщил представитель певицы.

Ранее у шоумена Сергея Светлакова подтвердился коронавирус. Артиста госпитализировали.

До этого коронавирусом заразился Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что при температуре 37,5 чувствует себя хорошо. Также украинский лидер пообещал продолжить работать в изоляции.