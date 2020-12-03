У российского фигуриста Глеба Лутфуллина подтвердился коронавирус

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский фигурист Глеб Лутфуллин заболел коронавирусом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заслуженного тренера России Алексея Мишина.

"Да, у него коронавирус", – подтвердил тренер.

Ранее сообщалось, что российской фигуристке Елизавете Туктамышевой придется пропустить пятый этап Кубка России в Москве. У спортсменки была подтверждена коронавирусная инфекция.

Также фигурист Дмитрий Алиев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Известно, что он лечится дома.