Фигуристку Медведеву не включили в предварительный список чемпионата России

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не попала в предварительный список участников чемпионата России, сообщает "Газета.ру".

Ранее Медведева пропустила два этапа Кубка России по фигурному катанию из-за проблем со спиной. Кроме того, фигуристка заявила, что тяжело перенесла простуду, из-за которой ей пришлось восстанавливаться около трех недель.

В список, опубликованный Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), вошла чемпионка Европы Алена Косторная, ранее пропустившая пятый этап Кубка России в Москве из-за положительного теста на COVID-19.