Загитова и Медведева не вошли в состав сборной РФ по фигурному катанию на сезон-2021/22

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включила олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в состав сборной России на сезон-2021/22, сообщает РИА Новости.
Загитова приостановила карьеру в 2019 году. При этом она регулярно выступает в шоу и в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.
Медведева выступила на контрольных прокатах сборной РФ в минувшем сезоне, однако после этого не принимала участия в соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.
Ранее российские спортсмены впервые в истории турнира стали победителями командного чемпионата мира по фигурному катанию. По итогам восьми программ сборная России набрала 125 баллов в общем зачете. Ближайшие конкуренты – команда из США – получили 110 баллов, японцы – 107 баллов.
На заключительном этапе в женской произвольной программе победу одержала Анна Щербакова, получившая по итогам проката 160,58 балла. 17 апреля также победила российская пара Мишина – Галлямов.
Помимо них, итоговый зачет по произвольным программам возглавила танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В ходе турнира личный рекорд по оценкам установил одиночник Михаил Коляда, набравший 180,72 балла.
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