Сборная РФ впервые выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Фото: телеграм-канал "MASH"

Российские спортсмены впервые в истории турнира стали победителями командного чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам восьми программ сборная России набрала 125 баллов в общем зачете. Ближайшие конкуренты – команда из США – получили 110 баллов, японцы – 107 баллов.

На заключительном этапе, в женской произвольной программе, победу одержала Анна Щербакова, получившая по итогам проката 160,58 баллов. Ранее 17 апреля также победила российская пара Мишина – Галлямов.

Помимо них, итоговый зачет по произвольным программам возглавила танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В ходе турнира личный рекорд по оценкам установил одиночник Михаил Коляда, набравший 180,72 балла.

