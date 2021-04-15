Тарасова оценила выступление сборной России в первый день ЧМ по фигурному катанию

Фото: AP Photo/Hiro Komae
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристов в первый день командного чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Японии. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Я не такая радостная, как вы. Я буду радостной, если такой результат будет в конце, а в середине соревнования не умею радоваться. За свою долгую жизнь не научилась так радоваться, когда короткая программа прошла и мы имеем перевес два балла", – рассказала Тарасова.
Она также отметила, что выступление российских спортсменов ей очень понравилось, фигуристы сделали все, что было в их силах. Однако, по ее мнению, необходимо дождаться результатов второго и третьего дней чемпионата.
Кроме того, Тарасова упомянула и выступление Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.
"Потрясающее выступление наших девочек. Очень чисто откатали. Но пока рано говорить о том, что мы уже выиграли турнир", – заключила тренер.
Ранее стало известно, что капитан сборной России Елизавета Туктамышева без единой ошибки выступила в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке.
В ходе выступления фигуристка безупречно выполнила весь прыжковой контент – тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип, отметили члены жюри. В сумме Туктамышева набрала 80,35 балла за свой прокат – это ее лучший результат в сезоне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: