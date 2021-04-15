Тарасова оценила выступление сборной России в первый день ЧМ по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристов в первый день командного чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Японии. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я не такая радостная, как вы. Я буду радостной, если такой результат будет в конце, а в середине соревнования не умею радоваться. За свою долгую жизнь не научилась так радоваться, когда короткая программа прошла и мы имеем перевес два балла", – рассказала Тарасова.

Она также отметила, что выступление российских спортсменов ей очень понравилось, фигуристы сделали все, что было в их силах. Однако, по ее мнению, необходимо дождаться результатов второго и третьего дней чемпионата.

Кроме того, Тарасова упомянула и выступление Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

"Потрясающее выступление наших девочек. Очень чисто откатали. Но пока рано говорить о том, что мы уже выиграли турнир", – заключила тренер.

Ранее стало известно, что капитан сборной России Елизавета Туктамышева без единой ошибки выступила в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке.

В ходе выступления фигуристка безупречно выполнила весь прыжковой контент – тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип, отметили члены жюри. В сумме Туктамышева набрала 80,35 балла за свой прокат – это ее лучший результат в сезоне.