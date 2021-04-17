Российская пара выиграла произвольную программу на командном ЧМ по фигурному катанию

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Российские фигуристы-парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмены из России получили за прокат 151,59 балла. На втором месте по итогам произвольной программы расположилась пара Алекса Шимека и Брендон Фрейзер, набравшие 133,63 балла. Замыкают тройку призеров японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83 балла).

В пятницу, 16 апреля, Мишина и Галлямов выиграли короткую программу с результатом 73,77 балла.

В общем зачете после семи программ сборная России набрала 103 очка. Команда лидирует в общем зачете турнира, опережая США на 9 очков (94 балла) и Японию на 15 (88 баллов). Командный чемпионат мира в Осаке завершится произвольной программой в женском одиночном катании.

