Коляда установил личный рекорд на командном ЧМ по фигурному катанию

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Российский фигурист Михаил Коляда установил личный рекорд по баллам на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщает RT.

В произвольной программе технику Коляды оценили в 90,42 балла. За компоненты он получил еще 90,30 балла. Итоговый результат – 180,72 – является лучшим в карьере 26-летнего россиянина.

Командный турнир начался накануне, 15 апреля, в японской Осаке. Выступившая в короткой программе капитан сборной России Елизавета Туктамышева не допустила ни одной ошибки и добилась лучшего результата в сезоне.

На данный момент Россия лидирует по очкам, опережая сборную США.

