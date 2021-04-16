Синицина и Кацалапов выиграли произвольную программу в соревнованиях танцоров

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольную программу в танцах на льду. Тем самым сборной России удалось упрочнить свое лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию, сообщают "Вести".



Танец Виктории и Никиты оценили в 130,15 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а замкнул тройку лидеров американский дуэт Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер.

Российская пара принесла в копилку сборной 12 баллов. Сборная России сейчас находится на лидерских позициях с 73 баллами. За ней следует команда США с 66 баллами.

Ранее российский фигурист Михаил Коляда установил личный рекорд по баллам на командном чемпионате мира по фигурному катанию.