Фигуристка Петросян стала первой женщиной, прыгнувшей четверной риттбергер на турнире

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Российская фигуристка Аделия Петросян прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе на Кубке России в Перми. Таким образом, она первой в истории женского одиночного катания исполнила данный элемент на соревнованиях.

Во время исполнения каскада судьи усмотрели у спортсменки недокрут в четверть оборота. Фигуристка попыталась зайти на второй четверной риттбергер, но упала.

Также во время произвольной программы Петросян исполнила тройной риттбергер, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер и тройной лутц.

За прокат 14-летняя фигуристка получила 147,15 балла, заняв второе место на турнире.

Ранее сообщалось, что фигуристки из России заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Канаде. Победу одержала Камила Валиева, а Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли второе и третье места.

