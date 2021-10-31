Фигуристки из России заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Канаде

Фигуристка Камила Валиева победила на этапе Гран-при в Канаде. Спортсменка также побила два своих мировых рекорда.

Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли второе и третье места. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.