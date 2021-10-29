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Спорт

14:11

Сборная России выиграла групповое многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

спорт

Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

Сборная России заняла первое место в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

В составе российской команды выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. За упражнение с тремя обручами и двумя парами булав они набрали 88,350 балла.

Вторую позицию на соревновании заняла сборная Италии с результатом 86,000 балла. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Белоруссии, набравшие 85,400 балла.

Накануне россиянка Дина Аверина завоевала 16-ю в карьере золотую медаль на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Спортсменка победила в соревнованиях с булавами на мировом первенстве в японском Китакюсю.

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ

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