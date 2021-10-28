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Рональд Куман уволен с поста главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом в четверг, 28 октября, сообщила пресс-служба команды.

"ФК "Барселона" освободила Рональда Кумана от обязанностей тренера первой команды. Президент клуба Жоан Лапорта сообщил ему о решении после поражения от "Райо Вальекано". <...> "Барселона" благодарит его за службу клубу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с командой Куман попрощается в четверг. Накануне "Барселона" проиграла "Райо Вальекано" в матче чемпионата Испании. Счет составил 0:1.

Наставником "Барселоны" Куман стал в августе прошлого года.

До этого в качестве главного тренера он работал в голландских "Витессе", "Аяксе", ПСВ, АЗ, "Фейенорде", португальской "Бенфике", испанской "Валенсии", английских "Эвертоне" и "Саутгемптоне". С 2018 года специалист возглавлял сборную Нидерландов.