Бартомеу ушел с поста президента ФК "Барселона"

Фото: AP/TASS/Manu Fernandez

Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу покинут свой пост. Информацию об этом подтвердили на официальном сайте клуба.

Известно, что вместе с Бартомеу в отставку ушли все члены совета директоров команды.

"Это было продуманное, совместное, спокойное решение, одобренное всеми моими сотрудниками", – заявил Бартомеу на пресс-конференции.

Бартомеу был назначен на пост президента "Барселоны" в 2014 году. Под его руководством клуб стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

При этом с Бартомеу команда четыре раза стала чемпионом и обладателем Кубка Испании. Кроме того, "Барселона" три раза выигрывала Суперкубок страны.

Ранее Бартомеу объявил, что новым наставником "Барселоны" станет нидерландский специалист Рональд Куман. Президент команды пояснял, что специалист является прекрасным кандидатом на должность главного тренера клуба.