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В мире

19:12

"Барселона" проиграла "Реалу" в матче чемпионата Испании

спорт за рубежом

Фото: AP Photo/Joan Monfort

"Барселона" потерпела поражение в домашнем матче с мадридским "Реалом". Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "королевского клуба".

"Эль-Класико" состоялось в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Первым отличился полузащитник "Реала" Федерико Вальверде (5-я минута). Почти сразу "Барселона" ответила взятием ворот – отличился молодой нападающий каталонцев Ансу Фати (8).

Во втором тайме "Реал" забил два безответных мяча. На 63-й минуте с пенальти отличился Серхио Рамос, а на 90-й минуте окончательный счет установил Лука Модрич.

Этот матч стал первым противостоянием в рамках "Эль-Класико" для нидерландского тренера "Барселоны" Рональда Кумана. 17-летний Фати стал самым молодым игроком, забивавший в серии матчей между каталонцами и мадридцами.

Последнее "Эль-Класико" также завершился победой мадридского "Реала". "Королевский клуб" переиграл "Барселону" со счетом 2:0. Голами отличились Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

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