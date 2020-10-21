Столичный "Локомотив" сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов

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Московский "Локомотив" сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" в первом матче сезона Лиги чемпионов по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская команда, играя на выезде, забила соперникам два мяча – отличились Эдер и Виталий Лисакович. В составе хозяев голы забили Доминик Собослаи и Златко Юнузович.

Следующий матч "Локомотив" проведет против мюнхенской "Баварии", действующего победителя турнира. "Зальцбург", в свою очередь, сыграет на выезде с мадридским "Атлетико".

В минувшие выходные "Локомотив" обыграл "Уфу" в 11-м туре Российской Премьер-лиги. Единственный гол забил Гжегож Крыховяк с передачи Зе Луиша, бывшего форварда столичного "Спартака".

