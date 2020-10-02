ЦСКА узнал соперников на групповом этапе Лиги Европы

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Определены соперники московского футбольного клуба ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Жеребьевка турнира состоялась в швейцарском Ньоне. Столичной команде предстоит по два раза сыграть против хорватского "Динамо" из Загреба, голландского "Фейенорда" и австрийского "Вольфсберга".

ЦСКА будет единственным представителем России в групповом турнире Лиги Европы сезона-2020/21. Московское "Динамо" покинуло турнир, проиграв в квалификации "Локомотиву Тбилиси".

Аналогичный результат показал российский "Ростов". Команда из Ростова-на-Дону уступила "Маккаби Хайфа" со счетом 1:2 в единственном матче своего европейского сезона.

