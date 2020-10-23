ЦСКА упустил победу в матче с "Вольфсбергом" в Лиге Европы

Фото: twitter.com/pfc_cska

Московский ЦСКА сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Вольфсберге и завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев забил Адольфо Гайч (5-я минута). У хозяев счет с пенальти сравнял Михаэль Линдль (42).

Соперники ЦСКА по группе – загребское "Динамо" и нидерландский "Фейенорд" также поделили очки (0:0). В следующем туре 29 октября ЦСКА примет "Динамо" в столице.

Московский "Локомотив" ранее сыграл вничью 2:2 с австрийским "Зальцбургом" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

В других матчах ЛЧ "Зенит" дома уступил бельгийскому "Брюгге" (1:2), а "Краснодар" в гостях поделил очки с французским "Ренном" (1:1).