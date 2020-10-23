Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

00:29

ЦСКА упустил победу в матче с "Вольфсбергом" в Лиге Европы

спорт

Фото: twitter.com/pfc_cska

Московский ЦСКА сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Вольфсберге и завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев забил Адольфо Гайч (5-я минута). У хозяев счет с пенальти сравнял Михаэль Линдль (42).

Соперники ЦСКА по группе – загребское "Динамо" и нидерландский "Фейенорд" также поделили очки (0:0). В следующем туре 29 октября ЦСКА примет "Динамо" в столице.

Московский "Локомотив" ранее сыграл вничью 2:2 с австрийским "Зальцбургом" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

В других матчах ЛЧ "Зенит" дома уступил бельгийскому "Брюгге" (1:2), а "Краснодар" в гостях поделил очки с французским "Ренном" (1:1).

"Спорт": российские клубы стартуют в Лиге чемпионов

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать