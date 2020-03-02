Мадридский "Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании

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Мадридский "Реал" выиграл у "Барселоны" в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Как сообщает РИА Новости, матч завершился со счетом 2:0. Первый гол забил Винисиус Жуниор, что позволило игроку стать самым молодым автором забитого мяча в "Эль-класико" в XXI веке. Кроме того, на 92-й минуте встречи отличился нападающий Мариано Диас.

"Реал" смог набрать в чемпионате Испании 56 очков, тем самым обогнав в турнирной таблице "Барселону". Мадридский клуб закрепился на первом месте, каталонцы отстают от соперников на одно очко.

Ранее "Реал" проиграл "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу англичан.

В другом матче ЛЧ "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Наполи". Итоговый счет встречи – 1:1.