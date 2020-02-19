Два гола Холанда помогли "Боруссии" обыграть ПСЖ в матче 1/8 финала ЛЧ

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Дортмундская "Боруссия" победила французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом информирует РИА Новости.
Игра состоялась на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу немецкой команды. В ее составе оба мяча забил 19-летний нападающий Эрлинг Холанд. За ПСЖ отличился Неймар.
Ответный матч между ПСЖ и "Боруссией" пройдет 11 марта в Париже.
Ранее стало известно, что "Атлетико" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Кроме того, накануне был представлен мяч для финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. Его дизайн посвящен Стамбулу, где 30 мая состоится решающий матч турнира.