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Спорт

18 февраля, 13:15

Представлен мяч для финала Лиги чемпионов

спорт

Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Союз европейских футбольных ассоциаций представил футбольный мяч Istanbul 20, который будет использоваться в матчах плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает "Интерфакс".

Снаряд оформили в пурпурной цветовой гамме. На нем "от руки" изобразили карту Стамбула. Отмечается, что белые звезды будут контрастировать с фрагментами карты для подчеркивания богатства культурного наследия турецкого города.

Видное место на мяче занимает пролив Босфор, на котором расположен Стамбул. Задумка с пурпурной гаммой мяча считается отсылкой к цвету закатного солнца над водой.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе Ататюрка, расположенном в Стамбуле.

Ранее один из участников финальной стадии розыгрыша "Манчестер Сити" получил двухлетнее отстранение от матчей еврокубков. В связи с тем, что клуб подал апелляцию, срок дисквалификации могут сократить до одного года.

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