"Манчестер Сити" исключили из Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.

Помимо этого, клуб оштрафовали на 30 миллионов евро из-за нарушения финансового fair play. Слушания по делу состоялись 22 января, передает News.ru.

Cудебная палата признала, что клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и завышал спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.

Усугубило ситуацию и то, что "Сити" не сотрудничал во время расследования. Клуб уже объявил, что обжалует решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В то же время газета The Independent сообщила, что Английская премьер-лига (АПЛ) по этой причине может лишить клуб части набранных в сезоне очков.

Финансовый fair play был учрежден УЕФА, чтобы удостовериться, что футбольные клубы не тратят больше, чем они заработали.

В 2019 году "Манчестер Сити" вошел в пятерку самых дорогих футбольных клубов мира по версии журнала Forbes.