УЕФА отстранил "Рубин" от участия в еврокубках на один сезон

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Казанский "Рубин" временно отстранили от участия в еврокубках на один сезон, информирует РИА Новости. Решение приняла арбитражная палата подразделения УЕФА по финансовому контролю команд. Футбольный клуб имеет возможность обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).
"Рубин" может пропустить один розыгрыш Лиги Европы или Лиги чемпионов, если квалифицируется в течение двух ближайших сезонов.
Как сообщило руководство клуба на официальном сайте, последние три сезона "Рубин" находился под усиленным контролем УЕФА и должен был внимательно подходить к реализации своей финансовой политики.
По ряду причин этого сделать не удалось, в связи с чем УЕФА посчитала мировое соглашение нарушенным. На протяжении двух последних лет менеджмент клуба вел активное обсуждение возможности смягчить санкции с РФС и УЕФА.
Ранее сообщалось, что в мае 2014 года "Рубин" был оштрафован УЕФА на шесть миллионов евро за нарушение финансового fair play, после чего с клубом было подписано соглашение об урегулировании.
В июне стало известно, что клуб не смог выполнить условия по соблюдению правил в сезоне 2017/2018. Последний раз "Рубин" участвовал в еврокубках в сезоне-2015/2016. Тогда он не смог преодолеть групповой раунд Лиги Европы.
В настоящее время казанский футбольный клуб находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Рубин" сыграли вничью на чемпионате России
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: