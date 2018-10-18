УЕФА отстранил "Рубин" от участия в еврокубках на один сезон

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Казанский "Рубин" временно отстранили от участия в еврокубках на один сезон, информирует РИА Новости. Решение приняла арбитражная палата подразделения УЕФА по финансовому контролю команд. Футбольный клуб имеет возможность обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Рубин" может пропустить один розыгрыш Лиги Европы или Лиги чемпионов, если квалифицируется в течение двух ближайших сезонов.

Как сообщило руководство клуба на официальном сайте, последние три сезона "Рубин" находился под усиленным контролем УЕФА и должен был внимательно подходить к реализации своей финансовой политики.

По ряду причин этого сделать не удалось, в связи с чем УЕФА посчитала мировое соглашение нарушенным. На протяжении двух последних лет менеджмент клуба вел активное обсуждение возможности смягчить санкции с РФС и УЕФА.

Ранее сообщалось, что в мае 2014 года "Рубин" был оштрафован УЕФА на шесть миллионов евро за нарушение финансового fair play, после чего с клубом было подписано соглашение об урегулировании.

В июне стало известно, что клуб не смог выполнить условия по соблюдению правил в сезоне 2017/2018. Последний раз "Рубин" участвовал в еврокубках в сезоне-2015/2016. Тогда он не смог преодолеть групповой раунд Лиги Европы.

В настоящее время казанский футбольный клуб находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Рубин" сыграли вничью на чемпионате России