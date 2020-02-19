"Атлетико" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: PA Wire/TASS/Nick Potts

Испанский футбольный клуб "Атлетико" победил английский "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, сообщает РИА Новости. Единственный мяч во встрече забил полузащитник "Атлетико" Сауль на 4-й минуте игры.

Отмечается, что для английского "Ливерпуля" это поражение стало четвертым в сезоне.

Ответный матч между "Атлетико" и "Ливерпулем" пройдет 11 марта в Англии.

Ранее был представлен мяч для финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. Его дизайн посвящен Стамбулу, где 30 мая состоится решающий матч турнира.