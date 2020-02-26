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Спорт

01:22

"Наполи" и "Барселона" не выявили победителя в матче 1/8 финала ЛЧ

спорт

Фото: AP/TASS/Andrew Medichini

Итальянский футбольный клуб "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной" в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Об этом пишет РИА Новости.

Матч завершился со счетом 1:1. В составе "Наполи" гол на 30-й минуте забил Дрис Мертенс. У "Барселоны" на 57-й минуте отличился Антуан Гризманн.

На 89-й минуте с поля был удален полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль. Футболист получил сразу две желтые карточки.

Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Камп Ноу" в Испании.

В параллельной игре сегодняшнего дня "Бавария" разгромила "Челси". Футболисты немецкой команды забили англичанам три безответных мяча.

Ранее был представлен мяч для финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. Его дизайн посвящен Стамбулу, где 30 мая состоится решающий матч турнира.

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