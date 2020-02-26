"Бавария" разгромила "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: EMPICS Sport/TASS/John Walton

Футболисты немецкой "Баварии" крупно победили английский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Матч завершился со счетов 0:3. В составе "Баварии" дубль оформил полузащитник Серж Гнабри. Третий гол на счету нападающего Роберта Левандовски.

На 83-й минуте матча с поля был удален защитник "Челси" Маркос Алонсо.

Ответная игра между командами состоится 18 марта.

Ранее Черышев забил гол в матче 1/8 финала ЛЧ против "Аталанты". При этом мяч россиянина не спас "Валенсию" от разгромного поражения.