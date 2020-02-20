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Спорт

03:14

Черышев забил гол в матче 1/8 финала ЛЧ против "Аталанты"

спорт

Фото: TASS/AP/Antonio Calanni

Испанская футбольная команда "Валенсия" потерпела разгромное поражение в первом матче 1/8 финала ЛЧ против итальянской "Аталанты". Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Италии, передает РИА Новости.

Матч завершился со счетом 4:1. Единственный гол в составе "Валенсии" забил россиянин Денис Черышев. Футболист вышел на поле на 64-й минуте матча, а уже на 66-й минуте отметился забитым мячом.

"У обеих команд было много моментов. Мы дали им несколько хороших возможностей, и "Аталанта" смогла ими воспользоваться", – прокомментировал Черышев поражение своей команды.

Для российского футболиста этот гол стал вторым в карьере в Лиге чемпионов. Ранее Черышев забил мяч за "Валенсию" в матче против французского "Лилля" 23 октября 2019 года.

"Когда настанет день ответного матча, то мы будем биться как львы. Мы должны верить в себя", – добавил Черышев.

Ответная встреча между "Валенсией" и "Аталантой" запланирована на 10 марта. Матч пройдет в Испании.

В параллельном матче сегодняшнего игрового дня Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу". Единственный гол на 58-й минуте с пенальти забил нападающий Тимо Вернер.

Ранее был представлен мяч для финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. Его дизайн посвящен Стамбулу, где 30 мая состоится решающий матч турнира.

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