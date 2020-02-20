"Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в домашнем матче уступил немецкому "Лейпцигу". Встреча прошла в Лондоне в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 1:0, пишет РИА Новости. Единственный гол на 58-й минуте с пенальти забил нападающий Тимо Вернер.

Отмечается, что для главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прошедший матч стал 150-м в Лиге чемпионов.

Ответный встреча пройдет 10 марта в Лейпциге.

Ранее два гола Холанда помогли "Боруссии" обыграть ПСЖ в матче 1/8 финала ЛЧ. В составе французской команды отличился Неймар.