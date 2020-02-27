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Спорт

01:37

"Манчестер Сити" вырвал победу у "Реала" в матче 1/8 финала ЛЧ

спорт

Фото: EPA/TASS/GUILLAUME HORCAJUELO

Английский "Манчестер Сити" одержал волевую победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:1.

Игра прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу в Испании. Счет на 60-й минуте открыл полузащитник "Реала" Иско. Футболситы "Манчестер Сити" ответили на это двумя мячами. Голы на счету Габриэла Жезуса (78 минута) и Кевина Де Брейне (83 минута).

На 86-й минуте с поля был удален капитан команды "Реал" Серхио Рамос.

Ответный матч состоится в Англии 17 марта.

Ранее "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной". Игра завершилась со счетом 1:1.

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